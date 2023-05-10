Костевич здобула друге "срібло" для України на Кубку світу з кульової стрільби – відео
Джерело:НОК України
Олімпійська чемпіонка Олена Костевич стала срібною призеркою у стрільбі з пневматичного пістолета. Українка зупинилася за крок від нагороди найвищого ґатунку.
У столиці Азербайджану Баку відбулися перші медальні змагання етапу Кубка світу з кульової стрільби. Спочатку на п'єдестал піднявся український стрілець Олег Омельчук, а далі настала черга Олени Костевич.
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У кваліфікації змагань зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів брали участь українки Олена Костевич та Юлія Коростильова. Проте пробитися у фінал змогла лише олімпійська чемпіонка-2004.
У фіналі Олена поступилася всього 0,7 бала Анні Коракакі з Греції. Українка завершила турнір з результатом у 240,6 очка. "Бронза" дісталася представниці Індії Ритм Сангван.
Результати змагань
1. Анна Коракакі (Греція) — 241,3 очка
2. Олена Костевич (Україна) — 240,6
3. Ритм Сангван (Індія) — 219,1
Відео виступу Олени Костевич на КС в Баку