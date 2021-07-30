Костевич сенсаційно не вийшла у фінал Олімпіади у стрільбі з 25 метрів
Джерело:24 канал
Українська медалістка Токіо-2020 Олена Костевич невдало виступила в стрільбі з пневматичного пістолета з 25 метрів на Олімпійських іграх.
Після першої частини кваліфікації вона трималася в першій вісімці, що виходить у фінал. Але після другої посіла підсумкове 23 місце.
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Таким чином, Костевич завершила свої виступи в Токіо-2020.
На цьогорічній Олімпіаді Костевич в парі з Олегом Омельчуком завоювала "бронзу" в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів в міксті.
Також українка увійшла в трійку найтитулованіших спортсменів України на Олімпіадах. Вона ділить друге місце з ще двома спортсменками: Інною Осипенко-Радомською (веслування) і шаблісткою Ольгою Харлан, яка на цій Олімпіаді зупинилася вже в стартовому раунді.
Стрільба з пневматичного пістолета з 25 м, жінки, кваліфікація
1. Антонаета Костадінова (Болгарія) – 591
2. Сіао Жіаруіксуан (Китай) – 587
3. Віталіна Бацарашкіна (ОКР) – 587
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23. Олена Костевич (Україна) – 579