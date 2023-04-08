Українка створила сенсацію на турнірі ММА, вигравши нагороду "Апсет вечора" – відео

Одеситка Олена Колесник несподівано перемогла колишню бійчиню UFC Аспен Ледд. Наша співвітчизниця здолала суперницю роздільним рішенням суддів.

У Лас-Вегасі відбувся турнір змішаних єдиноборств (ММА) Professional Fighters League (PFL). У одному з поєдинків взяла участь дворазова чемпіонка України з боксу Олена Колесник. Суперницею українки була американка Аспен Ледд, яка має досвід виступів у UFC.

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Олена була абсолютним аутсайдером поєдинку з американкою. На перемогу нашої бійчині букмекери давали коефіцієнт 4,15, а на успіх Ледд приймали ставки 1,12.

Проте Колесник зуміла створити сенсацію. 33-річна одеситка продемонструвала вольові якості та здобула непросту перемогу. Перевага українки склала лише 2 очки: 28-28, 29-28, 29-28.

Відео бою Колесник – Ледд

Організатори турніру, вражені виступом Олени, нагородили її відзнакою "Апсет вечора".

Українка виграла нагороду "Апсет вечора" / twitter.com/PFLMMA

Для української бійчині ця перемога стала третьою за останні вісім поєдинків. У попередньому бою її нокаутувала переможниця Гран-прі 2022 Ларісса Пачеко з Бразилії.