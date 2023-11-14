Вперше за чотири роки: легендарна українська біатлоністка розпочне сезон у "другому дивізіоні"

Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу з біатлону Олена Білосюк пропустить старт сезона Кубка світу. Натомість вона виступить на Кубку IBU.

Олімпійська чемпіонка Олена Білосюк розпочинатиме біатлонний сезон 2023/24 на Кубку IBU. Про це повідомив старший тренер збірної України Микола Зоц.

Читайте також: "Щоб не зіпсувати весь сезон": тренер пояснив, чому Джима не виступить в Естерсунді

Попередній сезон Білосюк провела на рівні Кубка світу. 36-річна біатлоністка мала щонайменше один старт на кожному з дев'яти етапів, провівши ще три гонки на чемпіонаті світу в німецькому Обергофі.

Збірна України взяла вектор на омолодження складу

Вже після оновлення тренерського штабу жіночої збірної України чемпіонка світу 2013 року не пройшла до заявки на літній ЧС-2023. У команді за підсумками відбіркових змагань у Сянках рішення пояснили "вектором на омолодження складу".

. Змагальна програма налічуватиме шість стартів: спринти й індивідуальні гонки серед чоловіків та жінок, одиночну й класичну змішані естафети.

Востаннє Білосюк змагалася на рівні Кубка IBU на початку сезону 2019/20. Тоді на етапі в норвезькому Шушені лідерка збірної провела три гонки, незмінно проходила до топ-8 і здобула "срібло" в спринті.