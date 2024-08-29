Вірченко зупинився у кроці від "бронзи" у плаванні на Паралімпіаді-2024

Фінальні запливи на Паралімпіаді-2024 у самому розпалі. Українські плавці оформили собі аж вісім фіналів, двоє із яких вже принесли нам перші нагороди.

Антон Коль та Анна Гонтар здобули срібну та "бронзову" нагороди відповідно. Коль вигриз друге місце у запливі на 100 метрів на спині у класі S1, а Гонтар – на 50 метрах вільним стилем, повідомляє 24 Канал.

До теми Лік нагород відкрито: медалі України на Паралімпійських іграх у Парижі

Поки без третьої медалі України

Олексій Вірченко змагався за медалі на дистанції 100 метрів батерфляєм. Для 23-річного плавця із Полтави це вже не перші Ігри у кар'єрі. У Токіо Вірченко завоював "срібло".

Українець виступає у класі S10 та розпочав змагання із третьої доріжки.

Юрій Вірченко зупинився у кроці від бронзової медалі Паралімпіади-2024. Український плавець показав час 55.61 секунди.



Вірченко – четвертий на Паралімпіаді-2024 / Скриншот із офіційного сайту Ігор