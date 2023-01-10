Це дуже емоційний для мене момент, – український герой Кортрейка про свої досягнення в Бельгії

Український захисник Олексій Сич поділився емоціями, після переможного поєдинку своєї команди. Гравець не планує зупинятись на досягнутому.

Олексій Сич відзначився своїм дебютним голом за Кортрейк у матчі проти Ауд-Хеверле Левен. Також український захисник у тому поєдинку віддав асист, що допомогло йому потрапити у символічну збірну туру. Сич задоволений своїми першими досягненнями у Бельгії.

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Олексій розповів, що він давно мріяв відзначитись у ворота суперника. Гол та асист мотивують гравця рухатись тільки вперед.

Це дуже емоційний для мене момент. Скажу чесно – я давно мріяв про цей гол. Він перший в моїй клубній кар’єрі, адже за Рух та Карпати я не забивав. Цей гол став для мене орієнтиром, щоб я досягав ще більших цілей. Буду старатися й надалі, щоб це був не останній мій забитий м’яч, а початком для подальших звершень,

– розповів Сич.

Також Олексій розповів, як головний тренер Кортрейка Берндт Шторк відреагував на результати українця. Сич задоволений виступати під керівництвом новоспеченого коуча.

Тренер привітав мене з першим голом і сказав, що я молодець і для 21-річного хлопця цей гол дуже важливий, та ще й у такому серйозному чемпіонаті. Партнери по команді також мене привітали. При новому тренері я можу виділити дві речі – залізна дисципліна і тактика. Тепер кожен футболіст розуміє, що від нього вимагається на полі,

– розповів Сич.

Олексій Сич у Кортрейку

Бельгійський клуб орендував українця у Руха 6 червня 2022 року.

Термін угоди між сторонами щодо футболіста чинний до кінця поточного сезону. Також Кортрейк має право на викуп футболіста.

Сич провів за бельгійський колектив 13 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.



