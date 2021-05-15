Михайличенко несподівано покинув Динамо, його замінить інше "динамівське серце"

Олексій Михайличенко покинув пост спортивного директора київського Динамо. Його місце може зайняти інша легенда киян Володимир Безсонов.

За інформацією ЗМІ, знаменитий український фахівець 9 травня в бесіді з президентом клубу Ігорем Суркісом по телефону повідомив, що на своїй посаді почуває себе некомфортно. 12 травня Михайличенко підтвердив намір покинути клуб, написавши відповідну заяву.

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Як стверджує джерело, Мірча Луческу не причетний до звільнення Михайличенка.

Нове місце роботи Михайличенка

Володимир Безсонов з 2015 року теж працює в структурі киян. Він обіймає посаду тренера-селекціонера. Також в 2019/2020 роках він виконував обов'язки спортивного директора Динамо, коли Михайличенко очолив команду.

Наступним місцем роботи Михайличенко може бути Будинок футболу. З чуток Михайличенко може отримати запрошення з УАФ.

Якщо фахівець вирішить повернутися до діяльності функціонера, то він приєднається до ряду знакових ексфутболістів, які працюють в організації. Це Олег Протасов, Олег Блохін, Ігор Бєланов і Анатолій Дем'яненко.