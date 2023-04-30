Дивина: гравець збірної України прийшов на матч у кофті зі зображенням російського блогера

30 квітня 2023, 21:15
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Джерело:

Трибуна

Олексій Лень вдізначився дивною витівкою. Лідер баскетбольної збірної України одягнув дуже "цікаву" кофту.

Олексій Лень прийшов на матч НБА у кофті з кумедним зображенням. На худі українця красується Хасбік.

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Незрозумілий вчинок

15-го березня 2023-го гравець Сакраменто та збірної України Олексій Лень приїхав на матч регулярного чемпіонату НБА у худі з прінтом. На кумедному фото, яке нанесене по центру кофти баскетболіста, зображений російський блогер Хасбік.

Повне ім’я низькорослої зірки Хасбулла Магомедов. Він – дагестанський блогер, який став відомим завдяки генетичній аномалії, що вплинула на зріст та фізичний розвиток. Має багато спільних світлин з російськими бійцями ММА, такими як: Хабіб та Махачев. Також "малюк" похизувався світлиною навіть із головою Чеченської республіки Кадировим. В Росії люблять та шанують Хасбіка.

Олексій Лень / Трибуна

Як "інопланетянин" потрапив у НБА

  • Свій баскетбольний шлях українець розпочав у БК Дніпро. Згодом за результатами опитування генеральних менеджерів команд НБА Олексій увійшов в список запрошених до "зеленої кімнати" драфту НБА, куди запрошують найперспективніших учасників, щоб після оголошення своїх імен з'явитися на сцені для рукостискання з комісіонером ліги Девідом Стерном.
  • Олексій був одним з головних претендентів на перемогу у щорічному відборі нових гравців НБА США і претендував на участь у клубі Клівленд Кавальєрз.
  • В результаті Лень був обраний Фінікс Санз під п’ятим номером на драфті. Такий високий номер представник України отримав вперше в історії. Раніше рекорд належав Віталію Потапенку, якого Клівленд Кавальерз обрав під 12-м "піком" у 1996-му.
  • Відразу після оголошення вибору Фінікса Олексій дав короткий коментар, під час якого, крім стандартних для таких моментів фраз, продемонстрував підкладку свого піджака — вона була синього та жовтого кольору: "Пишаюсь тим, що я українець. Спасибі моєму кравцеві за цей костюм"
Автор: Роман Колодрубський