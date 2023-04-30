Дивина: гравець збірної України прийшов на матч у кофті зі зображенням російського блогера
Джерело:Трибуна
Олексій Лень вдізначився дивною витівкою. Лідер баскетбольної збірної України одягнув дуже "цікаву" кофту.
Олексій Лень прийшов на матч НБА у кофті з кумедним зображенням. На худі українця красується Хасбік.
Варте уваги Фантастичний блок-шот та ефектний слем-данк: Лень феєрить у матчі плей-оф НБА – відео
Незрозумілий вчинок
15-го березня 2023-го гравець Сакраменто та збірної України Олексій Лень приїхав на матч регулярного чемпіонату НБА у худі з прінтом. На кумедному фото, яке нанесене по центру кофти баскетболіста, зображений російський блогер Хасбік.
Повне ім’я низькорослої зірки Хасбулла Магомедов. Він – дагестанський блогер, який став відомим завдяки генетичній аномалії, що вплинула на зріст та фізичний розвиток. Має багато спільних світлин з російськими бійцями ММА, такими як: Хабіб та Махачев. Також "малюк" похизувався світлиною навіть із головою Чеченської республіки Кадировим. В Росії люблять та шанують Хасбіка.
Олексій Лень / Трибуна
Як "інопланетянин" потрапив у НБА
- Свій баскетбольний шлях українець розпочав у БК Дніпро. Згодом за результатами опитування генеральних менеджерів команд НБА Олексій увійшов в список запрошених до "зеленої кімнати" драфту НБА, куди запрошують найперспективніших учасників, щоб після оголошення своїх імен з'явитися на сцені для рукостискання з комісіонером ліги Девідом Стерном.
- Олексій був одним з головних претендентів на перемогу у щорічному відборі нових гравців НБА США і претендував на участь у клубі Клівленд Кавальєрз.
- В результаті Лень був обраний Фінікс Санз під п’ятим номером на драфті. Такий високий номер представник України отримав вперше в історії. Раніше рекорд належав Віталію Потапенку, якого Клівленд Кавальерз обрав під 12-м "піком" у 1996-му.
- Відразу після оголошення вибору Фінікса Олексій дав короткий коментар, під час якого, крім стандартних для таких моментів фраз, продемонстрував підкладку свого піджака — вона була синього та жовтого кольору: "Пишаюсь тим, що я українець. Спасибі моєму кравцеві за цей костюм"