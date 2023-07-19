Найрезультативніший українець в НБА підписав новий контракт із Сакраменто Кінгз

Український центровий Олексій Лень проведе свій 11-й сезон в НБА. Сакраменто Кінгз оголосив про підписання нової угоди з українцем.

Олексій Лень продовжить свої виступи у регулярному чемпіонаті НБА. 30-річний баскетболіст в наступному сезоні гратиме за Сакраменто Кінгз.

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Рекордний сезон Леня

За даними ЗМІ, український центровий підписав однорічний контракт на 3,2 мільйона доларів. В минулому сезоні Лень зіграв 26 матчів у чемпіонаті НБА та ще 7 поєдинків у плей-оф.

Цікаво, що думки фанатів Сакраменто розділилися стосовно продовження контракту. Одні вважають Леня найгіршим гравцем в історії клубу, інші вимагають більше ігрового часу для українця.

Нагадаємо, що у 2013 році Олексій Лень був обраний Фінікс Санз під п’ятим номером на драфті, який відбувся у Нью-Йорку. Такий високий номер представник України отримав вперше.

Окрім Фенікса, Лень встиг пограти за Атланта Гокс, Торонто Репторз та Вашингтон Візардз. У складі Сакраменто Кінгз грає з 2021 року. Олексій Лень лідирує в переліку найрезультативніших українців в НБА. У регулярному чемпіонаті він зіграв 596 матчів, у яких набрав 4410 очок. До речі, Олексій став першим українцем, який набрав 4000 очок в НБА.