Затримався ненадовго: українець Крутих вилетів з турніру в Барселоні від російського тенісиста

Олексій Крутих втретє вийшов на крупне змагання у 2023 році. Втім, як на Australian Open та у Катарі, йому довелось залишити змагання вже у першому раунді.

Павєл Котов – Олексій Крутих (Україна) 2:1 (6:7 / 6:4 / 6:1)

У іспанській Барселоні стартував престижний тенісний турнір серед чоловіків категорії ATP500, пише 24 канал. Участь у змаганні на ґрунті беруть 48 топ-тенісистів світу.

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Серед них опинився і один представник України. Перша ракетка країни Олексій Крутих подолав у кваліфікації двох суперників – Міляна Зекіча з Сербії та Уго Греньє з Франції.

Важка перемога у першому сеті

Це був другий турнір ATP в кар'єрі Крутих після дебюту в Катарі у лютому. Доля звела киянина у першому раунді із представником країни-терористки Павєлом Котовим.

Олексій непогано розпочав поєдинок, взявши на нервах перший сет. Суперники не віддавали один одному свої гейми, а на тайбрейку українець взяв на одну чужу подачу більше.

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Провал у вирішальній фазі

Втім після цього Олексій здувся. У другому сеті він програв третій гейм на своїх подачах, що дозволило Котову виграти сет. А у вирішальному Крутих і зовсім взяв лише один гейм, без шансів поступившись супернику.

Таким чином Павєл бере реванш у Олексія, який здолав його у кваліфікації до вище згаданого турніру в Катарі. Наступним суперником росіянина стане 14-та ракетку світу Кемерон Норрі з Великої Британії.