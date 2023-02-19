Перша ракетка України вибив росіянина та пройшов на дебютний турнір ATP в Досі

Олексій Крутих зміг пройти кваліфікацію на змагання у Катарі, подолавши спортсмена з РФ. Це буде перший виступи киянина в основній сітці турніру ATP Tour.

У понеділок, 20 лютого, стартує тенісний турнір категорії ATP250 у катарській Досі, пише 24 канал. Участь у ньому візьмуть 28 спортсменів, в тому числі і один українець.

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Олексій Крутих вдало пройшов кваліфікацію. У півфіналі тенісист із Києва подолав італійця Маттео Арнальді (6:2 / 6:4). А у вирішальній битві за вихід в основну сітку йому протистояв спортсмен без країни Павєл Котов.

Перший сет Крутих майже без шансів програв (1:6), але у другому та третьому йому вдалось здобути впевнені перемоги – по 6:3. Після поєдинку українець демонстративно проігнорував суперника з країни-терориста, не потиснувши йому руку.

Перемога над Котовим дозволила першій ракетці України потрапити в 1/16 фіналу Doha Open. Там киянин 20 лютого зіграє проти п'ятої ракетки Великої Британії Лаєма Броуді. Початок – не раніше 16:30.

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Для Олексія це буде перший матч в основній сітці турніру ATP Tour. У січні українець дебютував на змаганнях Grand Slam, програвши у першому колі Australian Open Дієго Шварцману. Перемога над Броуді виведе Крутих на ще одного суперника з Росії – Даніїла Мєдвєдєва.