"Синьо-жовтий" сюрприз: двоє гравців збірної України потрапили у команду першого туру Євро-2023

Двоє представників збірної України видали прекрасний перфоманс. Футболісти заслужено потрапили до 11-ки найкращих.

Олексій Кащук та Максим Таловєров потрапили до символічної збірної першого туру Євро-2023. Українців високо оцінили.

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Все закономірно

Молодіжна збірна України розпочала свій шлях на юнацькому континентальному турнірі з перемоги над хорватським колективом (2:0). Героєм "синьо-жовтої" команди став Олексій Кащук, який зміг забити неймовірно красивий гол, а потім затвердити перевагу своєї команди, оформивши асист (став гравцем матчу). Видавши такий перфоманс, до вінгера збірної України навіть не мало бути жодних запитань щодо потрапляння у 11-ку найкращих. Тіньовим ж героєм став центральний захисник "синьо-жовтих" Максим Таловєров. Віце-капітан українського колективу видав хороший матч та допоміг своїй команді залишити ворота сухими.

Таким чином, до переліку найкращих виступів потарпили два українці, жодна більша не "делегувала" більше представників. Також варто відзначити, що Олексій Кащук отримав найвищу оцінку за свої вправні дії на футбольному полі, а саме 8,8. Максим Таловєров ж у свою чергу отримав 8,0 бала за свій перфоманс. також до збірної потрапили два іспанці, які формують з українцями одну групу.

Символічна збірна першого туру: Даніель Перец (Ізраїль), Саба Сазонов (Грузія), Максим Таловєров (Україна), Коні де Вінтер (Бельгія), Олексій Кащук (Україна), Кастріот Імері (Швейцарія), Сандро Тоналі (Італія), Максім де Кейпер (Бельгія), Серхіо Гомес, Родрі Санчес (обидва - Іспанія), П'єтро Пеллегрі (Італія).

Найкраща 11-ка / SofaScore

Нагадаємо, що збірна України зустрінеться із Румунією 24-го червня, а із одними із головних фаворитів Євро-2023 Іспанією "синьо-жовті" змагатимуться 27-го червня.