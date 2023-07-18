"Російський чорт": ультрас Шахтаря гнівно висловились щодо призначення антиукраїнського тренера

Запрошення Олексія Гая викликало неприязнь з боку фанатів. Хавбеку не пробачили зашкварне інтерв'ю, в якому він сказав чимало проросійських тез.

В українських ЗМІ поширилась інформація про призначення Олексія Гая асистентом головного тренера Шахтаря. До цього ексхавбек працював у Чорноморці, але одесити вже попрощались із тренером.

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Шахтар поки не оголосив про призначення Олексія, але вболівальники вже негативно сприймають такий хід. Все через його неадекватну позицію щодо російсько-української війни.

Проросійська позиція Гая

Фанатське угруповування ультрас донеччан "Кроти" коротко та зрозуміло висловило свою позицію по ексхавбеку: "Гай – російський чорт". Очевидно, що вболівальники не можуть пробачити Олексію інтерв'ю 2018 року:

футболіст відмовився визнати Росію агресором та заявив, що під час виступів у країні-терористці не чув поганих думок про Україну

на його думку, Україна могла б самотужки закінчити війну, натякаючи на поступки територією

під час одного з матчів УПЛ Олексій відмовився вдягати футболку з написом "Слава українській армії", назвавши акцію провокацією

Гай розкритикував декомунізацію та перейменування міст та інших топонімів задля позбавлення радянського коріння

футболіст заявив, що не хоче бачити в українських містах вулиці, названі на честь Степана Бандери або Романа Шухевича

При цьому у 2016-2018 роках Гай не посоромився поїхати в Росію та пограти за Кубань. Під час початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Олексій працював у Чорноморці.

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Але навіть такі дії терористів не змусили ексгравця збірної України вийти у ЗМІ та вибачитись за свої слова. Схоже, що людина досі є проросійським персонажем або занадто боїться визнати свою позицію помилковою.

Кар'єра Олексія Гая