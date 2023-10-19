"Синьо-жовте" правосуддя: українські арбітри розсудять матчі відбору до Євро-2024 у Сербії
Джерело:УАФ
Олексій Деревинський та Олександр Беркут візьмуть під контроль важливі поєдинки. У їхньому розпорядженні будуть матчі цілої групи команд.
Українські арбітри розсудять матчі відбору до Євро-2024 між збірними U-17. "Синьо-жовтим" рефері доведеться працювати у Сербії.
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Непривітна територія
Олексій Деревинський та Олександр Беркут стануть лицем правосуддя в рамках кваліфікації до юнацького континентального турніру. Українські арбітри призначенні на матчі Групи 4, яку формують Сербія, Азербайджан, Люксембург та Словенія. Головним арбітром працюватиме Олексій Деревинський, а в ролі асистента головного арбітра виступить Олександр Беркут. "Міні-турнір" за участю українських арбітрів триватиме з 21-го по 27-е жовтня.
Цікаво, що колективи проведуть усі відбіркові ігри першого етапу саме у Сербії, за підсумками якого дві найсильніші команди потраплять до другого кваліфікаційного раунду, а колектив, який займе третю сходинку в квартеті може витягнути один із щасливих квитків, котрий надається найкращим п'ятьом командам, які посіли третє місце серед 13 груп.До речі. В другому етапі 32 команди буде розділено на 8 квартетів. Усі переможці груп потраплять на Євро-2024, а також 7 найкращих других місць та плюс команда господар турніру (цього разу Кіпр).
Варто відзначити, що збірна України U-17 впевнено розпочала свій шлях до континентального турніру. "Синьо-жовті" зіграли внічию із Фінляндією (2:2) та розтрощили Ліхтенштейн (7:0). На українців, які очолили групу, ще чекає гра із Німеччиною.
Українські судді, які судили цього року матчі відбору до Євро-2024
- Гру третього кваліфікаційного туру між Гібралтаром та Францією під свій контроль взяв Євген Арановський, який не продемонстрував у поєдинку жодної картки та зафіксував перемогу "Ле Бле" із рахунком 0:3.
- Матч восьмого відбіркового туру між Сан-Марино розсудив Віктор Копієвський, який роздав гравцям 5 попереджень та зафіксував перемогу скандинавів із рахунком 1:2. Карликова країна могла навіть вирвати нічию в зустрічі, проте футболісти Сан-Марино несамовито раділи і одному забитому голу у ворота команди з першого кошика. Зірковий форвард данців ж зазначав, що під час матчу нападнику погрожували "зламати" його.