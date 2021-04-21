Олександрія – Зоря: де дивитися онлайн півфінал Кубка України

У середу, 21 квітня, Олександрія прийматиме Зорю у другому матчі дня 1/2 фіналу Кубка України з футболу. Вбодівальники цю зустріч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Олександрія – Зоря: де дивитися

Півфінальний матч Кубка України Олександрія – Зоря відбудеться у середу, 21 квітня, о 18:30. Пряма онлайн відеотрансляція в Україні – на телеканалі "Футбол 1".

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Онлайн-трансляція матчу Олександрія – Зоря доступна на відеосервісах Oll.tv та sweet.tv. Та на кожному з цих сервісів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті Oll.tv можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень (в залежності від наповненості пакета).

Олександрія – Зоря: матч пройде з вболівальниками