Шахтар здобув вольову перемогу над Олександрією завдяки голу Мораеса після повернення: відео

Шахтар на зимову перерву пішов, вигравши матч проти Олександрії. "Гірники" здобули вольову перемогу.

Олександрія – Шахтар 1:2

Голи: Кожушко, 63 – Соломон, 70, Мораес, 77

Шахтар виграв останні сім матчів в УПЛ. І ділив з Динамо перше місце в турнірній таблиці. На зимову перерву "гірники" бажали піти серед лідерів.

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Натомість Олександрія виступає доволі неоднозначно, перемоги чергуючи з неочікуваними поразками. Але конкуренти показують не кращі результати, тому Олександрія і перебуває у верхній частині турнірної таблиці.

У першому таймі команди продемонстрували чимало боротьби. Хоча і моменти біля обох воріт виникали. Тож і Білику, і Трубіну неодноразово доводилося вступати в боротьбу. При цьому Трубіну не завжди з першої спроби вдавалося піймати м'яч.

Голи джокерів

Усі голи в цьому матчі команди притримали на другий тайм. І забивали їх гравці, які вийшли на заміну.

Хоча ще перед голами сталася доволі неприємна ситуація – Сергій Рибалка отримав травму, і покинув поле лише на ношах.

Першими ж гол забили саме господарі поля. Третьяков навісив на Кожушка, якого залишили без опіки Марлон та Додо. І півзахисник головою спрямував м'яч в дальній кут воріт суперника.

Після цього на поле в складі Шахтаря вийшов Соломон. Він "поклав" м'яч у верхній дальній кут воріт ударом з меж штрафного. У грі проти Шерифа в лізі чемпіонів він так пробивав декілька разів, але кожного разу хибив. Цього ж разу забив.

Повернення Мораеса

На 75-й хвилині на поле вийшов Жуніор Мораес. Це його перший вихід на поле після майже 8 місяців відсутності через травму. І вже за дві хвилини він відзначився забитим голом – Цуріков невдало вибив м'яч, зрізавши його в бік власних воріт. Його і підхопив Мораес, зблизька пробивши повз Білика.

Шахтар перемагає та на зимову перерву йде у статусі лідера УПЛ, набравши 47 очок.

Відеоогляд матчу Олександрія – Шахтар