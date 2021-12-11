Гол джокера
Перший матч між Олександрією та Шахтарем закінчився внічию 0:0. По перерві на поле вийшов Кожушко, який замінив Одарюка.
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І саме Кожушко відкрив рахунок у цьому матчі. Третьяков навісив з правого флангу, а Кожушко в падінні головою відправив м'яч у дальній кут воріт.
Варто відзначити, що гравець був без опіки у штрафному майданчику, тож мав достатньо часу, щоб прицільно пробити.
Відео голу Кожушка