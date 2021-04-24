Олександрія та донецький Шахтар у неділю, 25 квітня, зіграють матч 23 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переглянути поєдинок можна онлайн і по телебаченню.
Олександрія – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ
Поєдинок Олександрія – Шахтар у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.
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Дивитися онлайн матч Олександрія – Шахтар можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
- Олександрія та Шахтар практично позбавлені мотивації у сезоні-2020/2021. Олександрія посідає 8 місце і не зможе поборотися зі місця у єврокубках.
- Після цього сезону головний тренер команди Володимир Шаран покине Олександрію.
- Натомість Шахтар програє Динамо 10 очок і вже 25 квітня може втратити всі шанси у боротьбі за "золото". Наставник "гірників" Луїш Каштру також, ймовірно, покине свою команду.