Олександрія на виїзді обіграла Інгулець в першому офіційному матчі сезону

У четвер, 25 серпня, Інгулець в рамках 7-го туру УПЛ приймав Олександрію. Господарі матчу зазнали мінімальної поразки.

Інгулець – Олександрія 1:2

Голи: Кучеренко, 62 – Рибалка, 22 (пен), Цуріков, 48

У перенесеному матчі 7-го туру УПЛ Олександрія на виїзді перемогла Інгулець. Мається на увазі перенесений тур нового чемпіонату, адже Олександрія та Інгулець – суперники Дніпра-1 і Динамо в 1-му турі УПЛ, які пропускають старт сезону через єврокубкові матчі, пише 24 канал.

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Ще в першому таймі команда гості зробили комфортний рахунок на свою користь – голами відзначилися Рибалка і Цуріков. У середині другого тайму Інгулець скоротив відставання, однак гол Кучеренка картину на полі не змінив.

У наступному турі петрівський Інгулець у гостях випробовуватиме на міць харківський Металіст, а Олександрія на власному полі змагатиметься проти закарпатського Минаю.

Нагадаємо, що новий сезон УПЛ стартував 23 серпня. Матчем-відкриття турніру став поєдинок донецького Шахтаря і харківського Металіста 1925 на столичному НСК "Олімпійський".