Чи зможе Олександрія стати на заваді Динамо на шляху до чемпіонства: прогноз

У неділю, 4 квітня, Олександрія прийме на власному полі Динамо. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Цей матч обидві команди проведуть після ігор національних збірних. Зважаючи, що в Олександрії не так багато гравців, які викликаються до своїх збірних, то в команди Володимира Шарана було більше часу на підготовку.

Окрім того, Олександрія проведе цей матч на домашньому полі. Динамо ж вирішило відправитися на цю гру на клубному автобусі. І дорога в одну сторону займе близько 4 годин. Правда кияни вирушили на гру за день до матчу, в суботу, 3 квітня.

Є питання і щодо гравців, які можуть зіграти. Перед тим в Динамо ушкодження отримали Циганков та Бєсєдін, через що не змогли зіграти за збірну України. Однак нападник вже повернувся до тренувань з основною командою. А от Циганкова на загальному тренуванні видно не було.

Щодо Олександрії, то цю гру може пропустити Ковалець. Півзахисник і далі відновлюється після ушкодження.

Варто відзначити, що Динамо набрало чудову ходу в чемпіонаті. Кияни не програють десять матчів поспіль (вісім перемог та дві нічиї). Чого не скажеш про Олександрію. Однак у 2021 році команда на власному полі не програє, обігравши Минай та Олімпік. Так ще й матч проти Динамо відбудеться за присутності уболівальників на трибунах.

Попри це, шанси Олександрії на перемогу не є доволі великі. У Favbet ставку на перемогу Олександрії приймають з коефіцієнтом 5,3. На перемогу Динамо стоїть коефіцієнт 1,62. А на те, що матч закінчиться внічию – 4,1.

Не очікують від цього матчу і великої кількості голів. ТБ 2,5 з коефіцієнтом 1,75. А ТМ 2,5 – 2,08.