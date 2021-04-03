В воскресенье, 4 апреля, Александрия примет на своем поле Динамо. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Этот матч обе команды проведут после игр национальных сборных. Учитывая, что в Александрии не так много игроков, которые вызываются в свои сборные, то у команды Владимира Шарана было больше времени на подготовку.

Кроме того, Александрия проведет этот матч на домашнем поле. Динамо же решило отправиться на эту игру на клубном автобусе. И дорога в одну сторону займет около 4 часов. Правда киевляне отправились на игру за день до матча, в субботу, 3 апреля.

Есть вопросы и по игрокам, которые могут сыграть. Перед тем в Динамо повреждения получили Цыганков и Беседин, из-за чего не смогли сыграть за сборную Украины. Однако нападающий уже вернулся к тренировкам с основной командой. А вот Цыганкова на общей тренировке видно не было.

Что касается Александрии, то эту игру может пропустить Ковалец. Полузащитник и дальше восстанавливается после повреждения.

Стоит отметить, что Динамо набрало замечательный ход в чемпионате. Киевляне не проигрывают десять матчей подряд (восемь побед и две ничьи). Чего не скажешь об Александрии. Однако в 2021 году команда на своем поле не проигрывает, обыграв Минай и Олимпик. Так еще и матч против Динамо состоится в присутствии болельщиков на трибунах.

Несмотря на это, шансы Александрии на победу не достаточно велики. В Favbet ставку на победу Александрии принимают с коэффициентом 5,3. На победу Динамо стоит коэффициент 1,62. А на то, что матч закончится вничью – 4,1.

Не ожидают от этого матча и большого количества голов. ТБ 2,5 с коэффициентом 1,75. А ТМ 2,5 – 2,08.