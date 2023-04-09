"Нічийний синдром" Ротаня: Олександрія в більшості не зуміла обіграти "моряків" – відео

У неділю, 9 квітня, відбувся матч 20 туру чемпіонату України, в якому Олександрія приймала на власному полі Чорноморець. Обидві команди ще не знали гіркоти поразок у 2023 році.

Олександрія – Чорноморець 1:1

Голи: Ковалець, 67 – Алефіренко, 35

У минулому турі Руслан Ротань здобув першу перемогу в чемпіонаті УПЛ. Тож у матчі з Чорноморцем тренер "містян" сподівався продовжити переможну серію, пише 24 Канал.

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Ротань потрапив у нічийну смугу

Господарі поля з перших хвилин поєдинку намагалися більше контролювати м'яч. Підопічні Романа Григорчука відповідали на це гострими контратаками та небезпечними стандартами.

За десять хвилин до завершення першого тайму "моряки" вийшли вперед. Орендований у Зорі форвард Алефіренко немов на велосипеді пройшов крізь захист Олександрії та технічно переправив м'яч у сітку воріт Непогодова.

Коли команди готувалися вже йти на перерву, червону картку отримав ексгравець Олександрії Олександр Демченко. Таким чином він "підіграв" своїй колишній команді.

Підопічні Ротаня зуміли скористатися чисельною перевагою в середині другого тайму. Після подачі з кутового Калітвінцева, капітан Олександрії Ковалець краще за всіх зорієнтувався у штрафному майданчику та зрівняв рахунок. До речі, свого часу Кирило захищав кольори Чорноморця.

Усі намагання гравців Олександрії вирвати перемогу завершилися нічим. У підсумку свисток арбітра зафіксував нічию 1:1. Зазначимо, що п'ять із шести останніх матчів містян" завершилися з нічийним результатом.

Результат в матчі не вплинув на розташування суперників в турнірній таблиці. Олександрія продовжує утримувати 5-ту сходинку, а Чорноморець залишився на 11-й.