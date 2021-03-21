Крутіше воротаря: як Зінченко врятував Манчестер Сіті від неминучого гола – відео

20 березня Манчестер Сіті переграв Евертон (2:0) і вийшов до півфіналу Кубка Англії. Олександр Зінченко відіграв весь матч і навіть зробив сейв.

Рахунок був би зовсім іншим, якби не дії Зінченка, який в одному з епізодів поєдинку виніс м'яч з лінії своїх воріт.

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Перемогу гостям принесли не тільки голи Ілкая Гюндогана і Кевіна Де Брейне, але і самовіддана гра в обороні лівого захисника Олександра Зінченка, який за рахунку 0:0 підстрахував свого кіпера Стеффена, відбивши м'яч головою з лінії воріт.

Відео сейву Зінченка

Підсумки матчу для Зінченка