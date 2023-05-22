Найкраща компенсація за втрату золота АПЛ: Олександр Зінченко вдруге стане батьком – відео

Футболіст Арсенала оголосив, що він із дружиною Владою чекають на другу дитину. Влітку 2021-го колишня футбольна журналістка народила доньку Єву.

Цей рік став для Олександра Зінченка дуже вдалим. Українець перейшов до Арсенала із Манчестер Сіті і став одним з лідерів команди.

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Разом із "канонірами" Зіна виграв срібло в АПЛ, найкращий результат команди з 2016 року. Тепер же у Олександра намічається приємна новина в особистому житті.

Зіна вдруге стане батьком

На своїй сторінці в інстаграм українець опублікував романтичне відео, на якому видно УЗД його дружини Влади. З нього стає зрозуміло, що пара очікує на другу дитину.

"Ми очікуємо на тебе", – так підписав це відео Олександр. Сам аналіз був зроблений у січні цього року і на той момент малюку було 11 тижнів. Тобто наразі Влада Зінченко має знаходитися на сьомому місяці вагітності.

Історія кохання Зінченків

Відзначимо, що Олександр і Влада Зінченки є однією із найзірковіших пар в українському футболі. Дівчина працювала журналісткою на телеканалі "Футбол". Після одного із матчів збірної у 2019 році Зінченко поцілував її у прямому етері.

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У жовтні того ж року Олександр зробив Владі пропозицію руки та серця, а у серпні 2020-го пара відсвяткувала весілля у Києві. Вже за рік в сім'ї Зінченків з'явився первісток – донька на ім'я Єва.