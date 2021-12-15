Олександр Зінченко святкує 25-річчя: відео всіх голів півзахисника за збірну України

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко 15 грудня 2021 року святкує 25-річчя. За свою кар’єру він провів 48 матчів за збірну України, забивши 8 голів.

Більше голів за збірну, аніж за клуби

В Зінченка склалася доволі нетипова ситуація – він забив більше голів за збірну України, аніж за клуби. В складі Манчестер Сіті у нього лише два забиті голи (один в кубку Футбольної ліги, ще один – в Кубку Англії). В складі російської УФИ він двічі відзначився в чемпіонаті. А за час виступів за нідерландський ПСВ голів не забивав. Тож у підсумку – лише чотири влучні удари.

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Це можна пояснити тим, що за п’ять років, що він виступає в МанСіті, його перекваліфікували з півзахисника на лівого захисника. Тож і можливостей забивати голи в нього не так і багато.

Інша ситуація – збірна України. Тут його використовують на позиції центрального півзахисника. Тож і по воротах він пробиває частіше. Відтак і забиває.

Дебютний гол – джокер у другому матчі

Зінченко дебютував у складі збірної України 12 жовтня 2015 року в матчі проти Іспанії. Другий матч він провів аж 29 травня 2016 року проти Румунії. І відзначився забитим голом. Зінченко вийшов на заміну після перерви, і через три хвилини вивів Україну вперед. Таким чином він став наймолодшим гравцем в історії збірної, якому вдалося забити гол.

Відео дебютного голу Зінченка за збірну України

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На свій другий гол довелося чекати понад два роки. І він теж був забитий після того, як Зінченко вийшов на заміну. І теж приніс перемогу. Тільки цього разу над Чехією в матчі Ліги націй. Та й гол було забито вже у компенсований арбітром час.

Відео голу Зінченка у ворота Чехії

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Вересневий дуплет

Минає ще рік, і Зінченко знову забиває. Спочатку Литві у відборі на Євро-2020 на виїзді. Саме він почав розгром суперників, забивши на сьомій хвилині.

Відео голу ворота Литви

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А через три дні – у ворота збірної Нігерії в товариському матчі. Тоді українцям вдалося уникнути поразки, забивши двічі з різницею у хвилину.

Відео голу у ворота Нігерії

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Знову переможний

У 2020 році Зінченко забив лише один гол за збірну України. Все – через карантин та відсутність матчів. Але цей гол приніс перемогу "синьо-жовтим". Він був забитий у ворота збірної Швейцарії, а українці перемогли 2:1.

Відео голу у ворота Швейцарії

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Гольовий 2021-й

А вже у 2021 році Зінченко до свого активу записав одразу три голи за збірну України. Правда перший з них – з пенальті у ворота Кіпру в товариському матчі. Йому не даремно дали пробити – у той час його дружина Влада Седан була вагітна, і в такий спосіб футболіст відзначив цю знаменну подію.

Відео голу у ворота Кіпру



А от другий гол – це у ворота збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Шалений удар та красивий гол.

Відео голу у ворота Швеції

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Відзначився Зінченко й у вкрай важливому матчі проти Боснії та Герцеговини. Це був останній матч для збірної України у 2021 році, і від його результату залежало, чи вийдемо ми в плей-офф відбору на ЧС-2022. Саме Зінченко і відкрив рахунок в цьому матчі.

Відео голу у ворота збірної Боснії та Герцеговини

*якщо відео не відкривається, його можна переглянути за посиланням