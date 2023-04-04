В компанії Голанда та Кейна: Зінченко потрапив до попередньої версії збірної АПЛ

Український захисник Олександр Зінченко проводить блискучий сезон у складі лондонського Арсеналу. Як результат – українець потрапив у компанію до найкращих гравців чемпіонату Англії.

На початку сезону мало хто вірив, що Олександр Зінченко стане провідним гравцем у тактичній схемі Артети. Проте 35-ка Арсеналу перевершив усі сподівання. Лідерські якості українського універсалу не раз виручали "канонірів" від втрати очок в чемпіонаті. Тож у першому місці Арсеналу за підсумками 29-ти матчів АПЛ є велика заслуга Зінченка.

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Зінченко – топ-гравець АПЛ

Авторитетний статистичний портал Whoscored склав символічну збірну найкращих гравців англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/2023. На позицію лівого захисника збірної потрапив Олександр Зінченко, який має середню оцінку за матчі чемпіонату – 6,9.

Крім українця, до поточної версії потрапили ще два гравці "канонірів" – Букайо Сака та Габріел Мартінеллі. У нападі зіркової команди два суперфорварди – Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) та Гаррі Кейн (Тоттенхем).

Поточна збірна найкращих гравців АПЛ / Whoscored