Позахмарний прийом м'яча: Олександр Зінченко продемонстрував свою техніку у всій красі – відео
Український універсальний гравець вирішив потішити футбольних фанатів. Олександр Зінченко у красивому стилі обробив м'яч.
Лідер лондонського Арсенала взяв участь у шоу Puma's control challenge. Зінченко повинен був продемонструвати свою техніку, приймаючи м'яч, пише 24 канал.
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Трішки магії від українця
Олександр Зіченко зійшовся у дуелі з блогером Кемероном Корпом. Перед хлопцями стояла проста задача на "папері", та от не така легка на ділі – потрібно було прийняти м'яч, який з далекої відстані високо запускає спеціальна футбольна гармата.
Корп у банальному стилі двічі обробив "шкіряного", а от третя спроба для блогера стала невдалою. Та от Зінченко продемонстрував, що він справжній маестро. Універсальний гравець без зайвих проблем тричі приборкав "сферу". До того ж Олександр потішив вболівальників різними фокусами під час прийому м'яча, що додало свого шарму.
Відео демонстрації техніки:
Команда Зінченка цього сезону
- Лондонський Арсенал вилетів з цьогорічної єврокубкової кампанії, поступившись Спортінгу у 1/8 фіналу Ліги Європи.
- Проте "каноніри" тепер мають нагоду сконцентруватись на чемпіонаті, де справи йдуть набагато краще. "Гармаші" лідирують в АПЛ, відстаючи від свого найближчого переслідувача Манчестер Сіті на 8 очок.
- Також столичний колектив вилетів з розіграшу Кубка Англії та Кубка англійської ліги, тому розриватись на участь у інших турнірах потреби в Мікеля Артети немає.