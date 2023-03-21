Позахмарний прийом м'яча: Олександр Зінченко продемонстрував свою техніку у всій красі – відео

Український універсальний гравець вирішив потішити футбольних фанатів. Олександр Зінченко у красивому стилі обробив м'яч.

Лідер лондонського Арсенала взяв участь у шоу Puma's control challenge. Зінченко повинен був продемонструвати свою техніку, приймаючи м'яч, пише 24 канал.

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Трішки магії від українця

Олександр Зіченко зійшовся у дуелі з блогером Кемероном Корпом. Перед хлопцями стояла проста задача на "папері", та от не така легка на ділі – потрібно було прийняти м'яч, який з далекої відстані високо запускає спеціальна футбольна гармата.

Корп у банальному стилі двічі обробив "шкіряного", а от третя спроба для блогера стала невдалою. Та от Зінченко продемонстрував, що він справжній маестро. Універсальний гравець без зайвих проблем тричі приборкав "сферу". До того ж Олександр потішив вболівальників різними фокусами під час прийому м'яча, що додало свого шарму.

Відео демонстрації техніки:

Команда Зінченка цього сезону