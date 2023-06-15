Ніколи не називайте нас братами, – Зінченко різко пояснив різницю між українцями та росіянами

Український футболіст Олександр Зінченко дав велике інтерв'ю, в якому не обійшлося без обговорення війни, яка триває в Україні.

Зінченко дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Саме він взяв скандальне інтерв'ю з Кріштіану Роналду, після якого португалець покинув Манчестер Юнайтед.

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Цього разу темою для інтерв'ю із Зінченком, серед іншого, була і війна в Україні. Футболіст зізнався, що він готовий до того, що і йому, можливо, в майбутньому доведеться взяти до рук зброю, щоб захищати свою Батьківщину.

Поки ж Зінченко озвучив своє зневажливе ставлення до громадян Росії. Він заявив, що не потисне руку жодному російському спортсмену. І закликав усіх у світі не називати українців та росіян братами.

Жодних шансів. Тому що я ніколи не зрозумію їхню реакцію. Я маю бути чесним. Ви можете сказати, що вони нічого не роблять проти нас або щось подібне. Але вони роблять. Вони не реагують. Якщо ніхто не хоче говорити через страх, то мені дуже шкода. Ніколи не називайте нас братами, як ви це робили в минулому,

– вважає футболіст.

Варто відзначити, що в Зінченка в професійній кар'єрі є "російський слід". На початку 2015 року він перебрався до складу російського клубу Уфа, за який виступав до літа 2016 року, поки його не викупив Манчестер Сіті.

Однак після повномасштабного вторгення Росії до України, Зінченко став одним із тих, хто активно допомагає нашій державі. Він став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. А 5 серпня в Лондоні проведе благодійний матч проти команди іншої зірки українського футболу – Андрія Шевченка. Його мета – зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами в березні 2022 року