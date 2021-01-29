Зінченко потрапив у збірну туру АПЛ

29 січня 2021 , 14:56
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Українець Олександр Зінченко поступово повертає собі місце у стартовому складі Манчестер Сіті. Гравець збірної України відіграв уже свій шостий матч за "містян" у 2021 році.

Джерело: WhoScored

Авторитетний статистичний портал WhoScored склав символічну збірну за підсумками 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

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У символічну збірну потрапив український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

За матч проти Вест Бромвіча, в якому підопічні Пепа Гвардіоли перемогли 5:0, Зінченко отримав оцінку 7,45.

24-річний Зінченко вшосте у 2021 році вийшов в основному складі Манчестер Сіті та відіграв повний матч.

Хто потрапив у символічну збірну

  • Альфонс Ареоля (Фулхем)
  • Жуан Канселу (Манчестер Сіті)
  • Льюїс Дан (Брайтон)
  • Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед)
  • Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)
  • Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
  • Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті)
  • Томаш Соучек (Вест Хем)
  • Садьйо Мане (Ліверпуль)
  • Ріяд Марем (Манчестер Сіті)
  • Кріс Вуд (Бьорнлі)


Збірна 20 туру АПЛ / Фото WhoScored