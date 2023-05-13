Тренер Арсенала дав втішний прогноз щодо травми Зінченка

Днями стало відомо, що Олександр Зінченко більше не з'явиться на полі у сезоні-2022/2033. Український легіонер Арсенала отримав травму.

Лондонський клуб продовжує підготовку до домашньої гри проти Брайтона. Мікель Артети не зможе розраховувати у наступному матчі одразу на двох гравців основного складу – захисників Вілльяма Саліба та Олександра Зінченка.

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Ще не все втрачено

Якщо Саліба може повернутись через один або два поєдинки, то прогнози щодо українця не такі оптимістичні. Заявляли, що Олександр пропустить залишок сезону-2022/2023 через травму, та й взагалі повернеться на футбольне поле вже ближче до початку наступного сезону.

Однак головний тренер Арсенала Мікель Артета не був таким категоричним на передматчевій пресконференції. Наставник "канонірів" позитивно мислить щодо пошкодження лівого захисника збірної України, яке він отримав у грі проти Ньюкасла (0:2). Українець пошкодив литковий м'яз.

Артета заявив, що лікарі не підтвердили того факту, що Зінченко більше не зіграє у поточному сезоні.

Чи підтверджено, що Зінченко вибув до кінця поточного сезону? Ні,

– відповів наставник Арсенала.

Зверніть увагу! Арсенал зіграє проти Брайтона, який очолює колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі, 14 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 (за Києвом).

Лондонський клуб навіть без лідерів намагатиметься здобути чемпіонський трофей АПЛ у боротьбі з МанСіті. Наразі відставання "канонірів" від першого місця складає лише один бал. Однак у "містян" ще є гра у запасі.