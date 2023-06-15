Зінченко відверто розповів, у якій країні житиме після закінчення кар'єри футболіста

Лівий захисник Арсенала та збірної України Олексндр Зінченко дав відверте інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану. Футболіст розповів, де буде жити після закінчення кар'єри.

Новоспечений амбасадор платформи UNITED24 Олександр Зінченко усіма своїми словами та діями показує своє українське серце. Футболіст "канонірів" запевнив, що не зрадить рідну країну заради життя в іншій державі після закінчення професійної кар'єри.

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Зінченко: Це точно, мільйон відсотків

Зінченко планує жити в Україні після того, як повішає бутси на цвях. Відзначимо, що з 2015 року Олександр проживає за кордоном. Спершу по дурості пограв за російську Уфу та вже визнав свою помилку. Потім переїхав виступати у нідерландський ПСВ, а вже довгий час проживає в Англії, де виступав за МанСіті, а тепер за Арсенал.

Також футболіст розповів про свою родину, яка відмовляється виїжджати за кордон. Нагадаємо, що Зінченко родом із Радомишля (Житомирська область).

Вони не хочуть залишати країну. Це їхня батьківщина. Я теж після завершення футбольної кар’єри буду жити в Україні. Це точно, мільйон відсотків,

– запевнив Зінченко.

На жаль, війна забрала життя друзів українського футболіста Арсенала, які загинули від ворожих снарядів у власних домівках. Цю сумну звістку сповістив сам Олександр.

В інтерв'ю Пірсу Моргану футболіст заявив, що ніколи у житті не потисне руку людині із Росії. Також Зінченко пояснив різницю між українцями та росіянами, попросивши не називати нас братськими народами.

Відзначимо, що Зінченко нещодавно відвідав Україну, де особисто висловив своє захоплення роботою Володимира Зеленського. На жаль, Олександр через травму пропускає червневі матчі нашої збірної.