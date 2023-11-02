Необмежений універсалізм: Зінченко здивував потенційним новим амплуа

Олександр Зінченко розпочинав професіональну кар'єру на позиції півзахисника, однак після переїзду на Туманний Альбіон перекваліфікувався у лівого захисника. Виявилося, що універсалізм українця не має меж.

Футболіст лондонського Арсенала та національної збірної України Олександр Зінченко не припиняє дивувати своєю універсальністю. За словами зірки українського футболу, за нагальної потреби він здатен закрити на полі всі 11 позицій, включаючи останній рубіж оборони.

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Універсалізм Зінченка не має меж

Якщо буду потрібен тренеру на позиції голкіпера, то зможу грати на всіх 11 амплуа. Мене дуже часто запитують, де мені більше подобається грати: в півзахисті, як в збірній України, чи зліва в захисті, як в Арсеналі. Можу сказати, що мені подобається грати між позицією лівого захисника та центром поля,

– сказав Зінченко.

, що у нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів у футболці Арсенала 13 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. У складі збірної України, де він грає переважно у центрі поля, 26-річний виконавець забив 1 гол та зробив 1 асист у 5-ти цьогорічних поєдинках.