Багато гравців на одній позиції: майбутнє Зінченка в Лондоні під питанням

Арсенал Лондон в це трансферне вікно підписав нового гравця на позицію Олександра Зінченко. "Каноніри" готові розглянути пропозиції щодо трансферу українця.

Італійці вилетіли з Євро-2024 одразу після групового етапу, але один з гравців збірної Рікардо Калафьорі добре проявив себе на турнірі. Повідомляють, що Арсенал Лондон вже підписав італійського захисника.

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Майбутнє Зінченка в Лондоні

Болонья сенсаційно зайняла 4 місце в минулому сезоні Серії А, вже під час виступів в італійському чемпіонаті Калафьорі звернув на себе увагу. "Каноніри" надав центрбеку 5-річний контракт та зарплату у розмірі 3,5 мільйони євро.

Арсенал готовий продати Зінченка та Якуба Ківера, щоб розвантажити позицію лівого захисника на якій буде виступати Калафьорі. Також під питанням майбутнє шотландця Кірана Тірні.

Цього літа, у липні, Олександр Зінченко відмовився від послуг свого агента та підписав контракт з Unique Football Agency.

Незважаючи на можливий відхід Зінченка, гравець поїхав з лондонським клубом на турне в США, де зіграють товариські матчі проти Борнмута, Манчестер Юнайтеда та Ліверпуля.

У минулому сезоні українець зіграв 35 матчів забив один гол і віддав дві гольові передачі. Нагадаємо, що більшу частину сезону Олександр пропустив через травму, після чого втратив основне місце в складі Арсеналу.

Перший матч в сезоні лондонський клуб буде грати в рамках АПЛ вдома проти Вулвергемптону. Запланована дата гри – 17 серпня.