Юний плавець Олександр Желтяков рекордно тріумфував на Євро

У Сербії відбувається молодіжний чемпіонат Європи з плавання. Там виступає і наша юна надія у цьому виді спорту Олександр Желтяков.

17-річний український плавець з Дніпра, який раніше здобув ліцензію на Олімпіаду-2024, продемонстрував неймовірний результат на дистанції 200 метрів на спині. Желтяков виграв "золото" та встановив два рекорди, пише 24 Канал.

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Олександр встановив новий рекорд України та юніорського чемпіонату Європи

На цьогорічному чемпіонаті Європи з водних видів спорту серед юніорів Желтяков змагався у статусі призера двох попередніх турнірів на цьому рівні. У 2022 році українець став другим на дистанції 200 метрів на спині, а тепер же він тріумфував, уписавши своє ім'я в історію.

У півфіналі змагань Олександр показав час 1:56.49 хвилини. Такий результат вивів плавця у фінал і став новим рекордом України у цій дисципліні серед дорослих, попередній також належав йому.

У фіналі ж змагань юний українець покращив свій час майже на секунду та виграв заплив із результатом 1:55.79 хвилини. Це дозволило Желтякову здобути "золото", оновити національний рекорд та встановити новий рекорд юніорських ЧЄ з плавання на дистанції 200 метрів на спині.

Дивіться відео з тріумфального виступу Олександра Желтякова

Юніорський ЧЄ-2023 з плавання. 200 метрів на спині. Фінал

Олександр Желтяков (Україна) – 1:55.79 хвилини Мерлін Фічер (Франція) – 1:57.15 Апостолоса Сіскоса (Греція) – 1:58.37

Чого вже стиг досягнути за свої 17 років Олександр Желтяков

Володар трьох національних рекордів України. Йому належать найкращі досягнення на дистанціях 100 та 200 метрів на спині, а також у змішаній естафеті 4х100 метрів комплексним стилем. Призер на трьох поспіль юніорських чемпіонатах Європи. У квітні 2023 року здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 200 метрів на спині, що дозволило Україні вперше за 12 років бути представленою на ОІ у цій дисципліні.

. Для українця ця нагорода стала другою на Євро-2023. Желтяков також здобув "срібло" на дистанціїї 50 метрів на спині.