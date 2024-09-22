Усик побачився з Ф'юрі на бою Джошуа – Дюбуа: відео зустрічі боксерів
22 вересня 2024, 10:16Читать новость на русском
Джерело:Fight Hub TV
Майбутні суперники Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрілися у рингсайді бою між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Момент їх зустрічі потрапив на відео.
В ніч на 22 вересня відбувся бій за абсолют між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вже у п'ятому раунді Дюбуа відправив Ей-Джея в нокаут після кількох нокдаунів, захистивши титул IBF.
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Зустріч Усика та Ф'юрі
На камеру попав момент зустрічі майбутніх суперників у рингсайді бою Джошуа – Дюбуа.
Це їхня перша зустріч після поєдинку, який відбувся у травні 2024 року.
Зустріч Усика і Ф'юрі: дивіться відео
Нагадаємо, 21 грудня 2024 року між українцем і британцем ще запланований бій-реванш.