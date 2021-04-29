Ф'юрі розпочне переговори про бій з Уайлдером: Усик зустрінеться з Джошуа

Один з найбільш очікуваних поєдинків 2021 року між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа на межі зриву. Менеджер Тайсона вдруге заявив, що бій, швидше за все, не відбудеться.

Арум ставить на те, що бій Джошуа – Ф'юрі не відбудеться

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, заявив, що досі немає ніякої інформації щодо поєдинку Джошуа – Ф'юрі. За його словами, Едді Хірн, менеджер Джошуа, не повідомляв новин про бій.

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Боб Арум вважає, що бій Ф'юрі з Джошуа не відбудеться. За таких обставин команда чемпіона WBC планує переговори з американцем Деонтеєм Уайлдером.

Якби мені довелося ставити на те, відбудеться бій Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа чи ні, то я б сказав ні. Перехід до переговорів з Деонтеєм Уайлдером можливий,

– сказав Арум.

Едді Хірн заявляв, що поєдинок Джошуа з Ф'юрі відбудеться влітку 2021 року у Саудівській Аравії. Натомість Арум назвав слова Хірна – міражем.

Разом з тим, на думку промоутера, Джошуа доведеться зустрітися з українцем Олександром Усиком, якщо поєдинок з Ф'юрі перенесуть на зиму.

"Хірн зневірився. У нього є ще один бій з Джошуа, він хоче, щоб це був поєдинок проти Ф'юрі. Але якщо бій з Тайсоном буде відкладений до зими, то Ентоні доведеться битися з Усиком, а це не така велика подія. У цьому випадку Едді рухає відчай. У нього закінчився час. Він не говорив з нами вже два тижні", – резюмував Арум.

Зауважимо, що Арум вже вдруге говорить про те, що поєдинок Джошуа – Ф'юрі може зірватися.