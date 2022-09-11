Олександр Усик відвідав паб-бомбосховище у Житомирі заради допомоги воїнам ЗСУ: фото

Український боксер вирішив приділити увагу вболівальникам футбольного клубу Полісся, а також прийняти участь у зборі допомоги для житомирської 95-ї десантно-штурмової бригади.

Українець Олександр Усик в серпні досяг гучної перемоги. Боксер вдруге поспіль здолав Ентоні Джошуа та залишив при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тепер всі обговорюють можливий бій українця за абсолюта із Тайсоном Ф'юрі, адже саме він володіє поясом WBC. Правда, поки спортсмен хоче взяти перепочинок і зайнятись позабоксерськими справами.

На вихідних Усик відвідав матч Полісся – Маріуполь в Житомирі. Також разом з гравцями команди-господарки Олександр зустрівся з фанами Полісся в одному з пабів-бомбосховищ міста.



Усик у пабі-бомбосховищі Житомира / сайт Полісся

Боксер підписав фірмову футболку для житомирської 95-ї десантно-штурмової бригади, яку разом з необхідними речами передадуть на фронт. Серед них – автомобілі, генератори та радіостанції. Сам Усик висловився про зустріч з фанатами.

Я був радий побачити хлопців і щиро вболівав за команду, оскільки вона насправді стала мені близькою. Приємно бачити, що житомиряни так підтримують Полісся тут, у пабі-бомбосховищі, бо через війну вони не можуть зробити це на трибунах,

– заявив Олександр.

Нагадаємо, що взимку Усик тренувався у складі Полісся на зборах в Туреччині. Боксер навіть взяв участь у матчі проти Вереса на товариському турнірі Winter Cup, відігравши 15 хвилин.

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До слова, Олександр готовий битися із Ф'юрі, але поки спортсмени лише обмінюються словесними випадами. Українець не хоче битися цього року, тоді як Тайсон наполягає саме на грудні 2022 року.