"Де ти": Усик не втомлюється кликати Ф'юрі на бій – яскраве відео

Олександр Усик продовжує пахати, як у тренувальному залі, так і на ринзі. Український боксер потроху готується до головного бою у своєму житті.

13 січня Олександр Усик виклав чергове відео, у якому звернувся до Тайсона Ф'юрі. Українець продовжує закликати "Циганського короля" вийти у ринг та побитись за абсолют.

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На своїй сторінці у твітері український боксер запитав Ф'юрі: "Беллі, де ти?". Позначивши у дописі сторінці Тайсона.

Відеозвернення Усика до Ф'юрі

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ентоні Джошуа та у 2023 році хоче побитись за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Лише поясу WBC не вистачає українцю для цього звання. Олександр приїжджав на бій Ф'юрі проти Дерека Чісори. Той фінал трилогії закінчився легкою перемогою Тайсона.

Українець сидів у перших рядах та пильно спостерігав за поєдинком, який більше нагадував театральну виставу, аніж боксерський двобій.

Після оголошення результатів Ф'юрі закликав Усика на ринг. Той без вагань підійнявся до канатів. Олександр з іронічною посмішкою вислухав одіозні заяви британця.

Обидва боксери не перестають звертатись одне до одного. Але заяви "Циганського короля" має образливий підтекст, все у традиційному стилі Тайсона.