Мені залишилося не так багато років у боксі, – Усик назвав цілі, які хоче досягти

Український боксер Олександр Усик не полишає надій стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. Правда на шляху до цього є декілька перепон.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. І він прагне це повторити і у важкій вазі. Там він вже здобув три з чотирьох основних поясів – за версіями WBA, WBO та IBF. Йому залишилося здобути чемпіонський титул за версією WBC. Ним володіє Тайсон Ф'юрі. Але британський боксер ніяк не погоджується на бій проти Усика.

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Поки ж Усик повинен провести бій проти іншого британця – Даніеля Дюбуа. Адже він є офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBA.

Усик хотів би, щоб його наступним суперником все-таки став Ф'юрі. І його промоутер Олександр Красюк навіть пообіцяв це. Хоча не виключено, що Усика змусять провести ще один захист чемпіонського поясу – цього разу за версією IBF проти хорвата Філіпа Хрговича.

Усик розуміє, що провести бій проти Ф'юрі та стати абсолютним чемпіоном буде не так просто. Та не полишає на це надії. Адже саме це і буде останньою частиною його спадщини у спорті.

Хоча зараз в нього попереду бій проти Дюбуа. Тож він на цьому не планує зупинятися.

"Ні, це не остаточна точка. Мені 36, але це тільки початок. Я почав займатися боксом у 15 років. Зараз це тільки початок", – заявив Усик.

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Водночас боксер усвідомлює, що в нього ще не так багато часу залишилося, для здійснення своєї спортивної мрії.

"Я справді розумію, що мені залишилося не так багато років у боксі, і я не хочу проводити багато часу в боксі. Я хочу водити своїх дітей до школи та робити що завгодно", – наголосив Усик.