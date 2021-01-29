Олександр Усик vs Девід Хей: зіркові боксери обрали переможця можливого бою

Телекомпанія BT Sports провела опитування серед відомих боксерів на тему того, хто б виграв бій між Олександром Усиком і Девідом Хеєм, якби обидва боксери перебували на своєму піку.

Джерело: BT Sport Boxing



Невелику перевагу здобув британський боксер. За співвітчизника віддали свої голоси Джо Кальзаге, Дерек Чісора, Амір Хан, Джо Джойс, Ентоні Ярд і кілька інших боксерів.

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Усик здобув голоси від Давіда Аделеє, Шакура Стівенсона, Карла Фремптоном і Ріккі Хаттона.

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Бій видатних боксерів, багаторазових чемпіонів світу та членів Міжнародного залу боксерської слави – Віталія та Володимира Кличко – на думку всіх причетних до світу єдиноборств, став би подією століття в боксі.

Телекомпанія також провела опитування серед британський чемпіонів світу з боксу, попросивши їх визначити переможця гіпотетичної битви Віталія та Володимира Кличко. З величезною перевагою переміг старший брат, чинний мер Києва.

Свої голоси за нього віддали шість з семи опитаних зірок британського боксу – Джо Кальзаге, Девід Хей, Амір Хан, Джош Тейлор, Річі Вудхолл і Карл Фремптон. Бій Володимиру віддав тільки Ріккі Хаттон.