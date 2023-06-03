"За 900 метрів були вороги": Усик вперше поділився подробицями поїздки на фронт

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик не любить піаритися на війні. Лише завдяки фото та відео захисників України ми дізналися про поїздку Усика на передову.

Наприкінці квітня Олександр Усик відвідав українських військових на Донеччині. Зірка світового боксу приїхав на передову для підтримки українських героїв на одному з найважчих напрямків.

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Бачив ворогів у бінокль

Олександр Усик відвідав бойові позиції, які знаходяться впритул до ворога. У інтерв'ю польським ЗМІ українець вперше поділився подробицями та враженнями від поїздки.

"Я був на передовій. За 900 метрів уже були вороги. Я бачив їх у бінокль. Так, я їздив до наших бійців на передову. Я був з ними, залишався в окопах. Це була просто підтримка цих хлопців. Я ніде це не афішував, не викладав фото та відео у соцмережах.

Громадськість, напевно, дізналася про те, де я був, бо ж солдати самі викладали фото в інтернет. Але для мене це не піар, це частина життя. Чому? Тому що ті пацани, які захищають нашу країну на фронті, дають мені можливість сидіти зараз на цьому місці", – розказав Усик.