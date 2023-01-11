"Де ти, Пузо": Усик в плавках потролив товстуна Ф'юрі – фото

Український боксер Олександр Усик прийняв виклик "Циганського короля". Щоправда, поки що королі хевівейту з'ясовують стосунки в соціальних мережах, а не на рингу.

Чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до мегафайту з Тайсоном Ф'юрі. Український боксер нині перебуває у прекрасній фізичній формі.

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Усик тролить Ф'юрі

Тож Олександр не обминув можливості потролити свого майбутнього суперника. Усик зробив фото у плавках біля басейну і звернувся до "Циганського короля".

Середньоваговик тут! Де ти, Пузо?,

– підписав фото Усик, тегнувши Ф'юрі.

Усик вже готовий до бою з Ф'юрі / twitter.com/usykaa

Поки що епатажний британець не відреагував на повідомлення українського чемпіона. Можливе він не може відірватися від своїх улюблених бургерів?

Нагадаємо, що "Циганський король", у властивому йому стилі, постійно допікає Усика . Британець дорікає українському боксеру виступи у крузерверті, мовляв він не доріс до надважкого дивізіону. Скандаліст неодноразово називав Усика "карликом" та "середньоваговиком".

Зазначимо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу має відбутися у березні. Промоутер Ф'юрі Френк Воррен повідомив, що команда Усика отримала на погодження контракт на поєдинок.