"Де ти, Пузо": Усик в плавках потролив товстуна Ф'юрі – фото
Джерело:Твітер Олександра Усика
Український боксер Олександр Усик прийняв виклик "Циганського короля". Щоправда, поки що королі хевівейту з'ясовують стосунки в соціальних мережах, а не на рингу.
Чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до мегафайту з Тайсоном Ф'юрі. Український боксер нині перебуває у прекрасній фізичній формі.
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Усик тролить Ф'юрі
Тож Олександр не обминув можливості потролити свого майбутнього суперника. Усик зробив фото у плавках біля басейну і звернувся до "Циганського короля".
Середньоваговик тут! Де ти, Пузо?,
– підписав фото Усик, тегнувши Ф'юрі.
Усик вже готовий до бою з Ф'юрі / twitter.com/usykaa
Поки що епатажний британець не відреагував на повідомлення українського чемпіона. Можливе він не може відірватися від своїх улюблених бургерів?Нагадаємо, що "Циганський король", у властивому йому стилі, постійно допікає Усика. Британець дорікає українському боксеру виступи у крузерверті, мовляв він не доріс до надважкого дивізіону. Скандаліст неодноразово називав Усика "карликом" та "середньоваговиком".
Зазначимо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу має відбутися у березні. Промоутер Ф'юрі Френк Воррен повідомив, що команда Усика отримала на погодження контракт на поєдинок.