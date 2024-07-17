Одразу по приїзду в Україну: Олександр Усик відвідав "Охматдит" після ракетного удару
Джерело:K2 Promotions Ukraine
Український боксер Олександр Усик вперше після бою з Тайсоном Ф'юрі повернувся в Україну. Він відвідав дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала внаслідок ракетної атаки 8 липня.
Вранці 8 липня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Зокрема внаслідок удару пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит".
Читайте також Отримав подарунки від наших хлопців: Усик вперше після бою за абсолют приїхав в Україну
Усик в пошкодженому "Охматдиті"
Український боксер по приїзду в Україну відвідав дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала від російської ракетної атаки.
Усик в "Охматдиті": дивіться відео
Також спортсмен разом із дружиною Катериною відвідали відновлений будинок в Ірпені, на який Олександр збирав кошти разом з платформою UNITED24.
Олександр та Катерина Усики біля відновленого будинку в Ірпені / Фото United24
Нагадаємо, що благодійний фонд Олександра Усика ще в день ракетного удару переказав лікарні "Охматдит" 1 мільйон гривень.