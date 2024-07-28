Привіт, брате, – Усик звернувся до Ф'юрі з трибун бою Чісори проти Джойса: відео
28 липня 2024, 13:42Читать новость на русском
Джерело:Queensberry Promotions
Олександр Усик відвідав бій Дерека Чісори та Джо Джойса. З трибун український боксер звернувся у відео до свого суперника, Тайсона Ф'юрі.
У суботу, 27 липня, у Лондоні на O2 Арені відбувся вечір боксу. Головною його подією став бій між британськими хевівейтерами Дереком Чісорою та Джо Джойсом.
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Звернення Усика до Ф'юрі
Український боксер передав вітання своєму британському супернику з вечора боксу у Лондоні.
Відеозвернення Олександра Усика: дивіться відеоДовідка. У бою за абсолют Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів.
Нагадаємо, що бій боксерами ще відбудеться реванш. Він запланований на 21 грудня 2024 року.