Тепер ще й автор пісень: Усик розпочав нову карʼєру – відео

Олександр Усик створив пісню для виконавця DREVO. Топовий український боксер виступив співавтором тексту пісні.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик став співавтором пісні "Терпи, козак". Текст українського боксера заспівав виконавець DREVO.

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Усик став співавтором пісні виконавця DREVO

За основу взято вірш Усика "Терпи, козак", який Олександр оприлюднив у лютому 2023 року. DREVO, у свою чергу, зняв ще й кліп.

Відео кліпу на пісню DREVO "Терпи, козак". Автор тексту Олександр Усик

Ми працювали над піснею 3 місяці. Дякую всім за підтримку,

– сказав DREVO.

17 лютого Олександр Усик проведе бій за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі, який володіє титулом WBC. Поєдинок відбудеться столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.