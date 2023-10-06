Полісся – Динамо 3:2

Голи: Крушинський, 15, Будківський, 64, Козак, 70 – Буяльський, 4, 50 з пенальті

Вилучення: Морозко, 57 – Караваєв, 90+3

Перемога в центральному матчі туру дозволяла одній з команд очолити турнірну таблицю УПЛ. Тож гра в Житомирі була за шість очок, пише 24 Канал.

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Вольова перемога "вовків"

Матч Полісся – Динамо мав ще один підтекст. У складі дебютанта УПЛ грає велика кількість колишніх гравців столичного клубу, а головний тренер "вовків" Юрій Калітвінцев свого часу був легендарним капітаном "біло-синіх".

На трибунах своїх одноклубників морально підтримував чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який має чинний контракт з Поліссям.

Гості дуже швидко відкрили рахунок в матчі. Красива комбінація за участю Андрієвського та Волошина завершилася пасом п'ятою на Буяльського, який засмутив свого колишнього одноклубника Бойка.

Господарі поля не знітилися через такий перебіг подій і вже на 15-й хвилині першого тайму відновили паритет. Борис Крушинський точно пробив метрів з 20-ти та змусив Бущана діставати шкіряного з сітки воріт.

Перестрілка суперників

Початок другого тайму знову був за гостями. Морозко сфолив у воротарському майданчику на Ванаті і арбітр після перегляду ВАР вказав на одинадцятиметрову позначку. Капітан "біло-синіх" Буяльський чітко виконав вирок арбітра, оформивши дубль.

На цьому неприємності Полісся не закінчилися. На 57-й хвилині Морозко отримав друге попередження та залишив свою команду в меншості.

Здавалося, що підопічні Луческу впевнено доведуть гру до позитивного для себе результату. Проте "вовки" були іншої думки. Спочатку Будківський, який тільки вийшов на заміну, зрівняв рахунок. А через 6 хвилин вихованець Динамо Козак вивів Полісся вперед – 3:2.

Вже у компенсований час червону картку отримав гравець Динамо Караваєв. Проте це вилучення вже не вплинуло на результат поєдинку.

Завдяки цій перемозі Полісся очолило таблицю УПЛ, випереджаючи на 1 бал Шахтар.

Динамо залишилося на 5-й сходинці. В активі команди Луческу 15 залікових пунктів.

Відеоогляд матчу Полісся – Динамо