Погана копія Мохаммеда Алі: Усик порівняв скандального Ф'юрі з легендою боксу

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі полюбляє епатувати публіку гучними заявами. Проте така поведінка, скоріше, грає проти самого боксера, який не може знайти собі ціну.

Надмірна пихатість та жадібність "Циганського короля" завадили організувати бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті з Олександром Усиком. Наступне вікно можливостей може з'явитися не скоро.

До теми Усик заінтригував майбутнім поєдинком з "Циганським королем"

Усик: Королю не треба кричати, що він король

Володар чемпіонських титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик розповів, як він реагував на образи зі сторони нахабного Ф'юрі.

Ну ось там "реббіт". Як ти говориш – інше. "70 на 30, я – король. Я все роблю. Завдяки мені все це". Я не реагую на це. Я розумію що це ментальна гра якась йде. Король не кричить, що він – король. Король він король. І королю не треба кричати, що він король,

– сказав Усик.

Невдала копія Мохаммеда Алі

Ексцентричний Ф'юрі постійно провокував Усика обзиваючи його "кроликом" або "бомжем". Втім, цей словесний потік аж ніяк не діяв на українця. Ба більше, таким чином "Циганський король" знівелював свій титул чемпіона.

Ну звідки "реббіт" пішов? Коли прес-конференція з Тоні Белью була, він говорив: "Це монстр", а я: "Та ні, ай'м вайт реббіт". І цей і здається просто почав. Він сильно намагається копіювати великого Мухаммеда Алі, але копія дуже погана,

– розповів Усик.