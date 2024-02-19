Наче інша реальність: Усик пригадав, якою була його перша у житті зарплата

Український чемпіон світу із боксу Олександр Усик чекає свого омріяного поєдинку за абсолют у хевівейті проти Тайсона Ф'юрі. Українець може не лише втілити у реальність свою боксерську мрію, а й солідно збагатитись.

Промоутер українця Олександр Красюк вже порівняв гонорари Олександра Усика та Володимира Кличка, який у 2013-му році перебоксував "руского вітязя" Алєксандра Повєткіна.

Читайте також "Усик – вбивця": відомий боксер назвав фаворита бою століття у хевівейті

Тепер Усик заробляє мільйони

Представник команди 37-річного боксера із Сімферополя запевнив, що для Усика це буде найбільший контракт у його кар'єрі за двобій із Тайсоном Ф'юрі. Йшла мова про понад 17 мільйонів доларів. Саме стільки Кличко-молодший отримав за перемогу над росіянином.

Нагадаємо, що свій найбільший гонорар українець заробив після реваншу із Ентоні Джошуа. Тоді європейська преса повідомляла, що Олександр збагатився близько 30 мільйонами.

Це космічні гроші, якщо порівнювати їх із першою зарплатою у житті Олександра Усика.

37-39 гривень,

– відповів Усик.

Саме стільки боксер отримав вперше у своєму житті.

Цікаво, що було багато інсайдів про орієнтовний гонорар Усика за бій з "Циганським королем". За інформацією відомого інсайдера Майкла Бенсона, український чемпіон світу із боксу може отримати до 68 мільйонів доларів.