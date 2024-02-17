У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
Читайте також Чи закінчить Усик кар'єру в боксі після бою з Тайсоном Ф'юрі: промоутер українця пролив світло
Ексчемпіон світу вважає Усика фаворитом бою з Ф'юрі
Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в першій середній вазі Фернандо Варгас. За його словами, шанси на перемогу вищі в українського боксера.
"Вони обидва мені подобаються. Але наш менеджмент працює з Усиком, він теж вбився. Отже, ми повинні обирати наших і це Усик.
Чи вплине розсічення на Тайсона? Йому потрібно буде дуже обережним. Сподіваюсь, розсічення загоїться. Подивимось, як воно буде", – сказав Варгас.
Варто зазначити, що Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинка, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.