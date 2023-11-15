"Коли я боксую, то виграє вся моя країна": Усик поділився мрією організувати мегафайт у Києві

Олександр Усик свій наступний бій проти Тайсона Ф'юрі проведе в Саудівській Аравії. Проте наш чемпіон вірить, що після перемоги проведе один зі своїх поєдинків у столиці України.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик не полишає надій привезти великий бокс в Україну. Проте ця подія може відбутися лише після завершення війни.

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Усик: Це вдячність тим хлопцям, які захищають нашу країну

Олександр вірить, що після перемоги України він організує бій в столиці України. Це буде подарунок усім захисникам нашої держави.

"Зараз ми не можемо це зробити, тому що в нашій країні йде війна. Але після нашої перемоги я обов'язково організую поєдинок на "Олімпійському" в Києві. Хочу порадувати свою рідну публіку і кожного українця, який прийде на стадіон.

Для мене особисто – це велика мотивація і вдячність тим хлопцям, які захищають нашу країну. Коли я з ними спілкуюся телефоном, я бачу їхні обличчя, бачу їхню посмішку, бачу їхні емоції, коли вони кричать: "Так, перемога!". Це їхня теж частина. Знаєте, коли я боксую, то виграє вся моя країна, всі ті, хто за мене вболіває", – розповів Усик.